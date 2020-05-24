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16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد

ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 86 إصابة

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وكالات
03:30 م | الأحد 24 مايو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4 حالات.

وأوضحت الوزارة، أن الإصابات الـ 16 كانت بين السوريين القادمين إلى البلاد، منهم 6 من الإمارات وإصابتين من السودان و 4 إصابات من روسيا و 4 من الكويت، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويعد هذا الرقم هو الأعلى الذي يتم الإعلان عن تسجيله في سوريا في يوم واحد، وبهذا يرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 86 إصابة، توفيت منها 4 حالات.

كذلك أعلنت وزارة الصحة شفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 41.

يذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا تم تسجيلها في 22 من مارس الماضي.

 