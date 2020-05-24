كيف تتناول كعك وبسكويت دون زيادة في الوزن؟.. استشاري تغذية يوضح

يرتبط عيد الفطر أو كما يسميه المصريون بـ "عيد الكحك"، بالإفراط الكبير في تناول الكعك والبسكويت، ما يتسبب في النهاية فى رفع نسبة الدهون فى الجسم، وتقليل نسبة الدهون المفيدة للجسم، والتعرض بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب، فكيف نخرج من عيد الكحك بأقل خسائر ممكنة في زيادة الوزن.

يقول الدكتور بهاء ناجي، استشارى السمنة والتغذية، إن الإسراف فى تناول الكعك والبسكويت فى أيام عيد الفطر المبارك على المعدة الخاوية يؤدى إلى الحموضة والإسهال وحدوث اضطرابات فى القناة الهضمية.

وأكد "ناجي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تناول الكعك يعمل على زيادة الوزن، حيث إن الكعكة الواحدة تحتوى على 250 سعراً حرارياً، مشيرا إلى أن متوسط عدد الكعكات التي يجب تناولها على مدار اليوم هو 3 كحكات وعلى فترات متباعدة.

وتابع "الإسراف فى تناول الكعك والبسكويت يزيد التقلصات الناتجة عن زيادة نشاط الميكروفلورا فى الأمعاء، نظراً لتكسير السكر بها وعدم هضمه، خاصة مع بداية تعديل النظام البيولوجى مرة أخرى بعد الصيام، كل ذلك يحدث بالإضافة إلى زيادة الوزن التى يتسبب بها الإسراف فى تناول الكعك نتيجة الدهون والسكريات والنشويات الموجودة به.

وعن مريض السكر وحرمانه من العيد، أكد "ناجي"، أنه لكي يقضى العيد فى صحة وأمان، ولا تحدث مضاعفات صحية له يجب استشارة الطبيب فى بداية الأمر، وإذا سمح الطبيب بتناول الكعك يجب عدم الإفراط فى تناوله، لذا فإن الحل الأمثل لمريض السكر هو الاكتفاء بقطعة أو اثنتين على الأكثر من الكعك فى اليوم الواحد، بشرط أن تكون نسب السكر فى الدم مضبوطة، ولا يجب اعتبار الكعك وجبة مستقلة كنوع من الإفطار، لأن الكعك يتكون بشكل أساسى من الدهون، ونسبة الكربوهيدرات التى يعتمد عليها جسمنا لإنتاج الطاقة فيه منخفضة للغاية، ولهذا يجب الحرص على أن يحتوى إفطار مريض السكر فى العيد على الخبز والبطاطس والجبن والخضراوات.

وفيما يتعلق بالمشروبات التي يجب تناولها بعد تناول كعك العيد، قال يفضل تناول الشاى الأخضر، فهو بدوره يعمل على زيادة حرق الدهون والتخلص من المياه الزائدة، ومشروب الحلبة يساعد على الهضم وخفض مستوى السكر والكوليسترول فى الدم، ومشروب الكركديه أيضاً، وتناول الفاكهة والخضراوات المكونة من الألياف كالبرتقال والجزر للمساعدة فى الهضم، ولتقليل امتصاص الدهون.