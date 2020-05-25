10 تكليفات من "التنمية المحلية" للمحافظات أيام العيد.. تعرف عليها

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أقر مجلس الوزراء عدة تعليمات للحفاظ على صحة المواطنين وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يتواصل باستمرار مع المحافظين على مدار الساعة لمتابعة جهود الأجهزة المحلية والتنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وهى كالتالى.

- الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية

- غلق المتنزهات والحدائق العامة.

- عدم فتح الشواطئ أمام المواطنين.

- منع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة

- إيقاف وسائل النقل العام .

- قيام المحافظين بجولات ميدانية لتفقد مختلف الشوارع ومتابعة التزام المواطنين.

- عدم السماح بأى تجمعات خاصة في مناطق الكورنيش

-توجيه القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور لمتابعة الموقف أولاً بأول ومنع اي تجمعات.

-رصد أي مخالفات للبناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

-تلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب 01150606783