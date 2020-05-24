مصادر: الجيزة لم تسجل محاضر دعارة بالعيد..وضبط فتاة صورت أفلاما إباحية

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن في الجيزة، لم ترصد أي وقائع خاصة بـ"جرائم الآداب"، خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن القوات تواصل جهودها والحملات الأمنية على الشقق المفروشة "المشبوهة" لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأضافت المصادر أن يقظة القوات والمتابعة الأمنية وتطبيق حركة حظر المواطنين ساعدت على تقليل تلك الجرائم، إضافة إلى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

كانت أجهزة الأمن ومباحث الآداب في الجيزة، تمكنت من ضبط شاب وفتاة في أثناء تمثيل أفلام إباحية داخل إحدى الشقق السكنية في أكتوبر.

وذكرت التحريات أن المتهم الرئيسي شاب في العقد الثالث من عمره كان على علاقة غير شرعية بفتاة، واتفق معها على إنشاء موقع إباحي عربي وتصوير أفلام إباحية، وعرضها على الموقع مقابل تحقيق نسب مشاهدة وأرباح.

وعرض المتهمان على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، ومن المقرر إحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.