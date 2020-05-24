تعافي 44 مصابا بفيروس كورونا في جنوب سيناء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، تعافي 44 مصابا بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، مشيرا إلى عدم تسجيل حالات وفاة حتى الآن .

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن عدد المتعافين بلغ ٤٤ حالة، وجميعهم تماثلوا للشفاء، وخرجوا من مستشفيات العزل ونزل الشباب بشرم الشيخ بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة خلال فترة الحجر الصحي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن 34 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى شفاء عشر حالات وخروجهم من نزل الشباب بشرم الشيخ، بعد تجهيزها.

وأكد مواصلة مديرية الصحة جهودها حول مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.