مقتل 5 وإصابة 20 آخرين في انفجار استهدف احتفالا بالصومال

قتل 5 وأصيب 20 آخرين نتيجة انفجار استهدف احتفالا بعيد الفطر في "بيداوا" الصومالية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخباربة مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، قتل مسؤول محلي صومالي و3 من حراسه، نتيجة تفجير انتحاري استهدف سيارته بإقليم مدغ وسط البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود أن انتحاريا كان يقود "توك توك" مفخخا، فجَّر نفسه ومركبته بجوار سيارة كانت تقل أحمد موسى نور، محافظ إقليم مدغ، الجزء الخاضع لإدارة بونتلاند المحلية، ما أسفر عن مقتله على الفور و3 حراس كانوا يرافقونه.

وذكر مصدر أمني أن الانتحاري استهدف السيارة التي كانت تقل المحافظ وحراسه لحظة خروجها من مركز مدينة "جالكعيو" بالإقليم مدغ.

من جانبها، نقلت "رويترز" عن متحدث باسم حركة "الشباب" الإرهابية أن الحركة تتبنى "قتل محافظ مدغ بتفجير انتحاري لسيارة ملغومة".