الصحة الجزائرية: رفع الحظر الصحي الذي فرضه كورونا ضرورة لابد منها

أعلن وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، أن رفع الحظر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ضرورة لابد منها، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف الوزير الجزائري: مستعدون لرفع الحظر الصحي بعد انخفاض عدد الإصابات والوفيات والتزام المواطن بالإجراءات الوقائية.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وجه مساء أمس السبت كلمة للأممة الجزائرية، بمناسبة عيد الفطر المبارك هنأ فيها الشعب الجزائري وأكد بأن "الحرص على صحة المواطن يظل شغلنا الشاغل ومهما كلف خزينة الدولة"، وفقا لما ذكرته الإذاعة الجزائرية.