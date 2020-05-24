مسيرة بالسيارات لمكان عزل محافظ الدقهلية.. و"مختار"يبادلهم التهنئة من شرفته

نظم عدد من العاملين وأطباء الطب البيطري بالدقهلية، اليوم، مسيرة بالسيارات المزينة بالورود من أمام مديرية الطب البيطري حتى وصلوا إلى أمام استراحة المحافظ، الذي يقضي فيها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فترة العزل الصحي للشفاء من كورونا، وقدموا التهنئة خلال وجودهم بالشارع للمحافظ بعيد الفطر .

وتوقفت السيارات أمام الباب الرئيسي للاستراحة بقيادة الدكتورة إيمان سماحة، مدير مكتب وكيل وزارة الطب البيطري، ورفعوا أعلام مصر، وبثوا الأغاني الوطنية من خلال مكبرات الصوت، وهم يرتدون الملابس الوقائية.

وبثت مكبرات الصوت علي السيارات أغاني العيد والبهجة والفرح بالإضافة إلى أدعية بالشفاء العاجل للمحافظ. وقالت "سماحة"، إننا تفاجئنا بتلويح المحافظ لنا من شرفة استراحته، مما جعلنا أكثر سعادة، حيث رغب كافة المتواجدين في تقديم الدعم المعنوي للمحافظ دون أي ضغوط ودون طلب من أحد.

وأضافت أن المحافظ أصدر توجيهاته لأفراد الأمن بالاستراحة لمبادلتنا التهنئة وتقديم الشكولاتة وتوزيعها على جميع المارة في الشارع.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن اليوم عن أن أولى مسحات كورونا له ولزوجته جاءت سلبية، بعد 5 أيام من العزل المنزلي باسترحته بالمنصورة، وفي انتظار أخذ المسحة الثانية بعد يومين.