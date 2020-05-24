بعد 'الفار السندق".. حمادة هلال يغني لمنة عرفة: عاوز أكلم ماما

طرح الفنان حمادة هلال، أغنية جديدة، بالتعاون مع الفنانة الشابة منة عرفة، وذلك قبل قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تحمل اسم "جمالك"، وهي على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية الجديدة من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، جيتار شريف فهمي، وتقول الكلمات: "دي جمالها أووه لا لا.. وقوامها أووه لا لا.. ضحكت لي هاهاها.. واختفت في ثانية.. ما تخف علينا بشويش..خلي غيرك ياكل عيش.. كفاية حرام".

وتأتي هذه الأغنية، بعد غناء حمادة هلال لمنة عرفة أغنية "الفار السندق" والتي حققت نجاحا كبيرا عبر شبكة الإنترنت.