صبا مبارك: أهديت مسلسل "حارس الجبل" لروح الفنان ياسر المصري

قالت الفنانة صبا مبارك، إنها عادت للدراما البدوية لرغبتها في إهداء مسلسل "حارس الجبل" لروح الفنان الراحل ياسر المصري، متابعة: "هو من الأسباب الكبيرة اللي رجعتني للدراما البدوية، وكان عندي رغبة في إني أعمل المسلسل له، دائما بنفكر فيه".

وأضافت "صبا" خلال لقاء مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، أنها تحب المسلسلات البدوية، موضحة أنها تسعى لإعادة هيبة تلك المسلسلات لأنه دخل للمرحلة التجارية ولا توجد أعمال في نفس المستوى رغم أن الحياة البدوية أرض خصبة لإنتاج مسلسلات لها، كما أنها تعبر عن التراث والتاريخ العربي، وتدعو للحنين للبيئة البدوية وتشد الناس، مؤكدة أنها لم تقتصر على بنت ترتدي كومة فضة وتملئ مياه من الغدير والشاب يشاهدها وتحدث مشاجرة وأصبح المسلسل تجاري وموجه في اتجاه واحد.

وأشارت إلى أنها شاركت في مسلسل "حارس الجبل" لأنه مختلف وبه شخصيات مختلفة تماما وصاحبة إرادة سواء سلبية أو إيجابية "مفيش شي شرير من أجل الشر ومفيش شي من أجل البطولة ومفيش شي بنت معشوقة، فيه ناس من لحم ودم بيحبوا وبيكرهوا ظالمين ومظلومين شجعان وبيخافوا في نفس الوقت ولكن كلهم أصحاب إرادة".