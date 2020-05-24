وفاة قيادي بحزب "البشير" وإصابة نائب أسبق له بـ كورونا

أشارت وسائل إعلام سودانية، إلى وفاة القيادي في "المؤتمر الوطني" المحلول حمدي سليمان بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإصابة علي عثمان طه النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بالمرض، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت مصادر سودانية أن سليمان، الذي شغل منصب نائب رئيس قطاع التنظيم بحزب "المؤتمر الوطني" لسنوات، توفي صباح اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم، متأثرا بإصابته بكورونا المستجد.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أنه تم كذلك تسجيل إصابة طه بالوباء.

وسبق أن أعلنت مصادر سودانية عن إصابة عدة مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الحكومية التابعة لسلطة البشير بالفيروس في سجنهم.