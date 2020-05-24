تويوتا تطلق سيارة 2021 Venza الجديدة كليا

أطلقت شركة تويوتا اليبانية النسخة الجديدة من سيارة 2021 Venza، في تجربة قيادة بديهية مع تسارع سلس.

تأتي سيارة 2021 Venza الجديدة كليًا مجهزة حصريًا بنظام نقل الحركة "Toyota Hybrid System II"، والمحرك الإلكتروني المتطور للدفع الرباعي، بمحرك "DOHC" رباعي الأسطوانات عالي الكفاءة سعة 2.5 لتر وثلاثة محركات كهربائية،، كما تتمتع Venza بكفاءة مذهلة في استهلاك الوقود.

وتتوفر السيارة شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة مع تسعة مكبرات صوت JBL، وشاشة عرض متعددة المعلومات مقاس 7 بوصات، ومرآة عرض خلفية رقمية، وشاشة عرض ملونة مقاس 10 بوصات، وتتضمن الميزات الأخرى المتاحة سقف Star GazeTM الزجاجي البانورامي الثابت ، وهو الأول من نوعه لتويوتا.

وتتوفر في السيارة مجموعة شاملة من أنظمة السلامة النشطة التي تشمل: نظام ما قبل التصادم مع سيارة نهارية، إضاءة منخفضة واكتشاف المشاة، بالإضافة إلى كشف دراجات نهاري، نظام تثبيت السرعة الديناميكي بالرادار بنطاق كامل السرع، تنبيه مغادرة حارة السير مع مساعدة التوجيه، مساعد تتبع المسار، مساعد إشارة المرور.

كما تتوفر السيارة بنظام JBL Premium Audio مع 9 مكبرات صوت ، بما في ذلك مضخم صوت خلفي ، بقوة 1200 وات، وهو يعد أقوى نظام تم إطلاقه في تويوتا حتى الآن، حيث تم تصميمه حصريًا لـ Venza.