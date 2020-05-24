روسيا تفسر انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة تنسحب بشكل ممنهج من جميع الاتفاقات، في إطار تنصلها من الالتزامات التي لا تلائمها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت "زاخاروفا": "الأمر لا يتعلق بهذه الوثيقة وحدها، أو لوجود مآخذ محددة تجاه الجانب الروسي. إنها مسألة انسحاب منهجي للولايات المتحدة من جميع الاتفاقات التي في رأيهم تكبل أيديهم بطريقة أو بأخرى. أريد أن أذكركم أنهم انسحبوا من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ قبل 10 سنوات، ومؤخرا من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وذكروا مؤخرا أنهم لن يبرموا معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

ونوهت "زاخاروفا"، بأن روسيا ترفض الاتهامات الأمريكية، وتؤكد أن المآخذ الموجودة لديها على الأمريكيين، ليست أقل من التي يطرحونها.

زاخاروفا: الولايات المتحدة تعتبر نفسها دولة استثنائية

وأضاف المتحدثة الروسية: "لدينا لجنة خاصة يجب أن تحل جميع القضايا المتنازع عليها. لذلك هذه ليست مسألة علاقات مع روسيا، بل مسألة التخلص من جميع الالتزامات التي يعتبرونها غير ملائمة لأنفسهم".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها دولة استثنائية ولديها صلاحيات استثنائية.