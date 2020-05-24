معهد الأبحاث الكويتي: زلزال متوسط القوة يضرب غربي إيران

سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للابحاث العلمية زلزالا متوسط القوة بدرجة 501 على مقياس ريختر ضرب غربي ايران وشعر به عدد من سكان المناطق الساحلية في الكويت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

واشار المعهد في بيان صحفي الى انه تم تسجيل وقوع الزلزال على عمق 10 كيلومترات في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة الـ13 من ظهر اليوم الاحد بتوقيت الكويت.

وذكر المعهد، ان العديد من سكان المناطق الساحلية في البلاد شعروا بهزات خفيفة نتيجة هذا الزلزال الذي يبعد عن مدينة الكويت نحو 340 كيلومترا متوقعا حدوث هزات ارتدادية أقل قوة