ارتفاع إصابات دول القارة الأفريقية بكورونا إلى أكثر من 107 آلاف

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ارتفع من 103 آلاف و933 إصابة إلى 107 آلاف و 412 حالة إصابة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح المركز الأفريقي، أن نحو 42626 من المصابين بالمرض تعافوا بجميع أنحاء القارة حتى صباح اليوم.

واشار المركز الأفريقي، إلى أن عدد وفيات المرض عبر أفريقيا ارتفع أيضًا من 3183 أمس السبت، إلى 3246، اليوم.

تسجيل 71 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

وفي السنغال، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 71 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 3047 حالة إصابة، من بينهم 40 حالة حرجة.

وقالت السلطات السنغالية، إن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 1456 شخصًا، بعد الإعلان عن تعافي 40 حالة اليوم ، حيث يمثل هذا العدد تقريبًا نصف المصابين في البلاد.

وارتفعت حصيلة الوفيات في السنغال جراء الإصابة بهذا الوباء إلى 35 شخصًا، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة أمس السبت، فيما يتابع 1555 مصابا علاجهم في المستشفيات.

وقال وزير الصحة السنغالي ضيوف صار - وفقا للإذاعة السنغالية خلال التقرير اليومي للوباء الذي تقدمه الحكومة، إن 66 من المصابين المسجلين اليوم كانوا مخالطين للمصابين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

من جانبه، دعا الرئيس السنغالي ماكي سال، مواطني بلاده إلى اليقظة في مواجهة كورونا المستجد.

وقال سال - في خطاب بثه التلفزيون السنغالي اليوم بمناسبة عيد الفطر - "أدعوكم لليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لكبح انتشار الفيروس".

وأضاف الرئيس السنغالي: "يجب علينا أن نظل يقظين ونستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء"، مضيفا:"مع هذه الجهود المستمرة سنتمكن من العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية، وأعلم أن الأمر صعب للغاية، ولكنها الطريقة الوحيدة".

تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا في مالى ليرتفع الإجمالي إلى 1015

وفي مالي، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية اليوم - أن عدد المصابين الإجمالي بالوباء في مالي بلغ 1015 مصابا، تعافي منهم 543 شخصا، فيما بلغت الوفيات 55 حالة.