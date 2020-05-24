طائرتا شحن من تركيا تهبطان بمطار مصراتة الليبي

لا تزال أنقرة تواصل دعمها لقوات الوفاق الليبية عسكرياً وسياسياً، حيث هبطت طائرتا شحن من تركيا مساء اليوم، بمطار مصراتة الليبي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية -الحدث".

وجاء ذلك، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، اليوم، إلى ارتفاع عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 10100 مقاتل بعد وصول دفعة جديدة قوامها 500 مقاتل.

وأكد المرصد السوري، وصول دفعة جديدة من عناصر الفصائل السورية الموالية لأنقرة، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب الوفاق، بينهم مجموعة غير سورية، في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3400 مجند.

وعلى الرغم من توقيعها على اتفاق برلين في 19 يناير الماضي، الذي دعا الدول الخارجية إلى وقف دعم أي أطراف داخلية في الصراع الليبي أو التدخل في شؤون البلاد، تواصل تركيا إغراق ليبيا بالمرتزقة للقتال إلى جانب حليفتها (حكومة الوفاق).

وكانت الولايات المتحدة أبدت، أمس السبت، خشيتها من التأزم العسكري الحاصل في ليبيا، وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض إلى أن "الرئيس دونالد ترمب أعرب عن قلقه خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا، مطالباً بضرورة التهدئة السريعة".

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي،اللواء أحمد المسماري، اليوم، سقوط أكثر من 100 قتيل و22 أسيراً من المرتزقة السوريين بمعسكر اليرموك.

وقال اللواء المسماري، إن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي استعادت مناطق واسعة، مشيراً إلى أن ما يقوم به الجيش هو إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وجاء ذلك بعدما شن الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، اليوم، غارة جوية على معسكر السلخانة في ضواحي مدينة غريان جنوب طرابلس، وفق ما أفادت به مصادر "العربية"، فيما سمع قصف مدفعي في منطقة "أبوسليم" جنوب العاصمة.

وشهد محيط طرابلس صباحاً اشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق، وقالت مصادر ميدانية، إن الاشتباكات تجددت بعدد من محاور طرابلس ومحيط مدينة غريان.

وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الوطني الليبي، أن سرية من الكتيبة 128 مشاة قد تحركت في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس لإتمام التعزيزات العسكرية لمحاور القتال.