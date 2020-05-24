حدائق السويس خالية من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر

شهدت محافظة السويس، خلو حدائقها العامة بالكامل من المواطنين، في أول أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الأحد ، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء للحد من التجمعات خلال عيد إجازة عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وتواجد عناصر من أفراد الشرطة في جميع الحدائق الموجودة على مستوى أحياء السويس الخمسة، وخصوصا التى تقع داخل نطاق حي السويس لمنع أي تجمعات داخل تلك الحدائق ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا .

فيما قامت قوات الأمن بإغلاق كورنيش السويس الجديد والقديم أمام حركة سير السيارات والمارة في الشارع، بالإضافة إلى تنظيم دوريات راكبة تجوب شوارع المدينة للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية ومنع أي تجمعات للمواطنين فى الشوارع والأماكن العامة .

وفي السياق، فتح عمال التجميل والحدائق محابس مياه الري بالمتنزهات المفتوحة والمناطق الخضراء المتاخمة لطريق بورتوفيق، وكذلك حديقة السوايسة المجاورة لستاد السويس، وباقي المناطق الخضراء بالأحياء، منعا لتجمع المواطنين فيها.