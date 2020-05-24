نشرة السودان.. الصادق المهدي يرفض الوصاية الدولية والتطبيع مع إسرائيل

أعلن رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، رفضه صدور قرار دولي خاص بالسودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية ضده، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وأضاف المهدي في خطبة صلاة عيد الفطر: "هناك معلومات عن قرار دولي يصدر على السودان، بموجب الفصل السابع، قدمت مشروعه بريطانيا وألمانيا لمجلس الأمن، بينما تؤيد روسيا والصين قرارا تحت الفصل السادس (تقديم الاستشارات السياسية والفنية)".

وأوضح المهدي: "صدور قرار تحت الفصل السابع مرفوض، وسنقترح مذكرة لمجلس الأمن توقع عليها كل القوى المكونة للفترة الانتقالية تحدد الدور المطلوب، وترفض أية وصاية دولية تحت الفصل السابع".

وأضاف المهدي: "سنتصل بدول مجلس الأمن للاستجابة للمطلب السوداني".

وحول العلاقة مع إسرائيل، قال المهدي إنهم يرفضون قرارات اليمين الإسرائيلي، المخالفة للقرارات الدولية، والتطبيع مع إسرائيل، ويسعون إلى موقف وطني مشترك.

عضو بمجلس السيادة السوداني: الحكومة ملتزمة ببسط هيبة الدولة

من جانبه، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد حسن التعايشي، التزام الحكومة ومؤسساتها المختلفة ببسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون ومعاقبة الخارجين عليه.

وقال التعايشي، في تصريحات صحفية عقب لقائه والوفد المرافق له اليوم مع لجنة أمن ولاية جنوب دارفور غرب السودان، إن الوقت حان لبناء شراكات فعلية مع الأجهزة الأمنية الرسمية والمواطنين والهيئات الشعبية لتعزيز السلام الاجتماعي الحقيقي، الذي لن يتحقق إلا بالوصول لاتفاق سلام شامل يعالج جذور المشكلة.

ووصف التعايشي، التقاليد التي كانت تعالج بها قضايا الصراع في دارفور ومناطق السودان الأخرى بأنها خاطئة، لافتا إلى أن مرتكب الجريمة يجب أن يُحاسب ولايتحمل مجتمعه أو قبيلته أو أسرته هذا الوزر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وشدد التعايشي، على التزام مؤسسات الدولة بإتاحة الفرصة بأكبر قدر للاستماع للمواطنين وأخذ ارائهم ومقترحاتهم، مضيفا: "نحمل رسالة سلام لكل مواطن بدارفور باعتبارها عانت من الحرب والتهميش في مجالات التنمية وغياب دولة القانون".

الإفراج عن نزلاء الحق العام بسجون السودان لتفريغها

وأكملت السلطات السودانية إطلاق سراح جميع نزلاء الحق العام بالخرطوم والولايات، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأطلقت السلطات سراح آخر دفعة، وعددها 600 نزيل، وذلك تحت رعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى، والنائب العام السوداني تاج السر الحبر.

وأشادت عائشة موسي موسى بالجهود التي بذلتها كافة الجهات وتعاونها من أجل تفريغ السجون من النزلاء، مراعاة للوضع الصحي الذي تمر به البلاد، وازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".