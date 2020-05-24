رئيس جنوب إفريقيا يعلن تخفيف إجراءات العزل اعتبارا من 1 يونيو المقبل

قال رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن بلاده ستخفف مزيدا من قيود الإغلاق المفروضة اعتبارا من 1 يونيو، ما سيسمح للعديد من القطاعات الاقتصادية باستئناف نشاطها كاملا، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح رامافوزا في كلمة على التلفزيون الرسمي اليوم: "لقد قررت الحكومة تخفيض مستوى الحذر في عموم البلاد من 4 إلى 3"، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل تحولا كبيرا في نهج التعامل مع الجائحة.

وكانت سلطات البلاد أعلنت تسجيل 22 وفاة و1240 إصابة جديدة بوباء كورنا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 429، والإصابات إلى 22583، فيما تماثل أكثر من 10 آلاف مصاب للشفاء.