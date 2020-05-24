حبس شخصين بتهمة سرقة طالب بالإكراه على كوبري في الدقهلية

أمر عبدالله يسري وكيل نيابة طلخا، بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، اليوم، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة شاب بالإكراه على كوبري السكة الحديد، مع ضبط وإحضار متهم هارب وتسليم المسروقات لمالكها.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، عن ورود بلاغ من طالب بكلية الهندسة عن تعرضه للسرقة بالإكراه ومحاولة خطفه، في أثناء مروره من على كوبري السكة الحديد الواصل بين مدينتي المنصورة وطلخا من 3 أشخاص لا يعرفهم.

وأكد الطالب محمد محمود عيد، في بلاغه، أن 3 أشخاص استوقفوه أثناء سيره وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء، وأخذوا منه مبلغ 450 جنيها، وتليفونه المحمول دون أي مقاومة خوفا من أن ينفذ أحدهم تهديده له بالقتل، وأنه تمكن من الهروب منهم بعد أن حاولوا خطفه تحت تهديد السلاح.

ووجه اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد السادات رئيس مباحث طلخا، والنقباء أحمد محسن، وسعد عبدالله معاونا المباحث، وتحت إشراف العقيد على خضر مفتش مباحث المركز.

وتمكن فريق البحث من القبض على اثنين من المتهمين، وهما "عمرو.ه.ا"، وشهرته أبو جهل، 19 عاما، و"المغازي.ط.ا"، 18 عاما، ومقيمان بطلخا، ليعترفا باشتراكهما مع شخص ثالث يدعى "أحمد" وجرى بإرشادهم العثور على مكان التليفون المحمول، وتحرر بذلك المحضر رقم 5384 لسنة 2020 جنح طلخا.