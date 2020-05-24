مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتوك توك بزفتى

شهدت شوارع مركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك أمام أبواب شريط السكك الحديدية، وتم نقل المصابين بسيارة إسعاف إلي طوارىء مستشفى زفتى العام للعلاج .

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بوصول كلا من "عطية ح" البالغ من العمر 33 سنة، مصاب بكسور وجروح في أماكن متفرقة، و" أحمد.ال. ه " 58 سنة، متوفى، وتم إيداعه بمشرحة المستشفى على خلفية حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك أمام محطة القطار .

وانتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين وإنقاذ حياتهم .وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بفتح باب التحقيق في الواقعة .