بعد ظهوره مؤخرا.. المصريون ردا على المقاول الهارب: "مسلسل الاختيار وجعهم أوي"

حرص قطاع كبير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على الرد على المقاول الهارب محمد علي، بعدما خرج في فيديو جديد يهاجم فيه سياسة الدولة المصرية في الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وظهر المقاول الهارب خلال مقطع فيديو جديد له ينتقد فيه الدولة المصرية وسياستها في محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.

ورفض المصريون حديثه عن سياسات الدولة المصرية، ساخرين من مقطع الفيديو ما بين استخراج انتقادات في كلامه، وأنه ممول من أجل الهجوم على الدولة المصرية.

بينما علق حساب باسم "أحمد أسامة" على الفيديو قائلا: "مش عاوز يفهم أنه كان كارت واتحرق خلاص ".

وسخر حساب باسم "دكتورة تويتر" من محاولته كسب تعاطف بعض المدونين قائلة: "محما علي بيقولكم هو اعتزل العمل السياسي ما اعتزلش الحب لمصر وللمصريين الحب الحب الشوق الشوق الفلوس الفلوس يااااه أمحمد لحظة أضحك تراني تأثرت الإخواني لو تاب يموت المهم يا محما لما تطالب خرفانك ينزلوا ابقى قولهم أنكم نازلين تحبو بعض وألبسوا احمر بيليق عليكم واسألوا عشماوي لما تقابلوه".

وطالب "رضا محمد" من الهارب النزول لمصر بدلا من الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "محما يا على انزل مصر يا محما هو مش انت مصرى يا خروف مش انت بتطالب الدول ترجع المصريين ولا انته مش منهم ولا مش عارف طريق السفارة".

وعلقت جينا قائلة: "محمد على راجع تانى يقدم الفقرات الكوميدية، ياااه هو مسلسل الاختيار وجع أسيادك أوى كده يا محما دا احنا هنتسلى ونضحك ضحك".