المستندات المطلوبة لإعانات الوفاة من اتحاد المهن الطبية.. تعرف عليها

تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة لإعانات الوفاة من اتحاد المهن الطبية، وفقا لما قدمته نقابة الأطباء البيطريين لمصر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة لإعانات الوفاة من اتحاد المهن الطبية

ـ صورة طبق الأصل من الرقم القومي للعضو.

ـ استمارة طلب معاش "أعضاء، أسر" من الاتحاد.

ـ أصل خطاب من البنك "الأهلي، مصر، الإسكندرية" موضح به رقم الحساب.

ـ إعلام وراثة أصل+ صورة طبق الأصل.

ـ مستخرج من شهادة الوفاة "أصل + صورة طبق الأصل".

ـ قرار الوصاية "أصل + صورة طبق الأصل".

ـ مستخرج رسمي من شهادات ميلاد الأبناء "أصل + صورة طبق الأصل".

ـ شهادات قيد "مدارس، كليات"، "أصل + صورة طبق الأصل".

ـ إقرار بالشهر العقاري للزوجة بعدم الزواج و للبنات بعدم الزواج والعمل، "أصل + صورة طبق الأصل".

ـ صورة الرقم القومي للزوجة "أصل + صورة طبق الأصل".

ـ صورة الرقم القومي للوصي "أصل + صورة طبق الأصل".

ـ صورة الرقم القومي للأبناء البلغ "أصل + صورة طبق الأصل".

ـ حركة تأمينية للأبناء الإناث حالي وسابق عن نفسها وعن والديها "أصل + صورة طبق الأصل".

ـ قيد عائلي للزوج "أصل + صورة طبق الأصل".

ـ بيان من التأمينات "أصل + صورة طبق الأصل".

ـ شهادة تحركات للطبيب في حالة الوفاة خارج الجمهورية "أصل + صورة طبق الأصل".

ـ لإقرار من الشهر العقاري للزوجة بعدم الزواج بعد وفاة الطبيب بعد انتهاء شهور العدة "أصل + صورة طبق الأصل".