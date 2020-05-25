بعد وقف التراخيص.. "الداخلية" تتصدى لمخالفات البناء بكل حسم

في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات والتي يمكن حال استمرارها أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة خصوصًا بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير في عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وارتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بارتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.

وفي ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ 24 مايو الجاري بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

ستضطلع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ القرار والتعامل الحاسم مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.