الكنيسة القبطية تحتفل بمرور 40 عاما على تأسيس أسقفية الشباب

تحتفل أسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بمرور 40 عامًا على تأسيسها في عهد البابا الراحل شنودة الثالث، وسيامة الأنبا موسى أسقفا عام للشباب في 25 مايو 1980.

والأسقفية التي تعد إحدى الخدمات التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، وتهدف لمتابعة مراحل المراهقة والشباب لأبناء الكنيسة بالكرازة المرقسية بالداخل والخارج، وتهتم الأسقفية بتنمية الشباب القبطي في المجالات الروحية والرعوية والخدمية، وتنظم المهرجانات الرياضية والدينية والأنشطة المختلفة من مؤتمرات وندوات وغيرها من الفعاليات، ويعد الأنبا موسى أول أسقفا في الكنيسة يتولي مسؤولية الأسقفية.