التنمية المحلية عن قرار وقف البناء: حتى اللي معاه رخصة وشغال هيقف

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية تفاصيل القرار الصادر، اليوم، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر.

وأوضح المصدر لـ"الوطن" أن تكليفات صدرت لرؤساء الأحياء سواء في القاهرة الكبرى، أو للمحافظين في باقي محافظات الجمهورية، بأن القرار يشمل حتى العقارات الحاصلة على ترخيص بناء بشكل رسمي، وتستكمل أعمال بناءها، سيتم إيقاف البناء بشكل مؤقت، لحين إيقاف ما أسماه المصدر بـ "فوضى البناء".

وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا وزاريا بتكليف المحافظين كل في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر.