خلال 24 ساعة.. ضبط 46 قطعة سلاح 100 قضية مخدرات وتنفيذ 39063 حكم 

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء :

ضبط (عدد 46 قطعة سلاح نارى، بحوزة 46 متهم).. وذلك على النحو التالى:(8) بنادق آلية .(7) بنادق خرطوش .(3) طبنجات .(28) فرد محلى.(74) طلقة مختلفة الأعيرة.ضبط (140) قطعة سلاح أبيض.فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (39063) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:(147) حكم جناية.(10842) حكم حبس جزئى.(2049) حكم حبس مستأنف.(19513) حكم غرامة.(6512) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (6 متهمين) إرتكبوا (6 حوادث متنوعة).فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (100) قضية مخدرات بحوزة (107) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 16,226 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (150 جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (942 جرام ).كمية من مخدر الشابو وزنت (200جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (580 جرام).عدد (3696) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (17) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (156) دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (16803) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.