أول رد فعل برلماني على أزمة الأطباء: نؤيد مطالب الجيش الأبيض

قالت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، إنها تؤيد بيان نقابة الأطباء الذي طالب بتوفير مستشفى عزل للأطقم الطبية، مؤكدة أن حالة الاطباء والممرضات تنبئ بكارثة ولا بد من تحرك جاد لوزارة الصحة لحمايتهم.

وأضافت الديب: "لقد رأيت بعيني كيف يجرى التطاول على الأطباء والممرضات من الجمهور وهم يمارسون عملهم، كيف أن كثيرا من الممرضات مصابات بالفيروس ويعملن من أجل إنقاذ حياة المصابين".

وشددت على ضرورة إيفاء الأطقم الطبية حقوقهم المالية التي وعدوا بها ولم يحصلوا عليها في مستشفى الحميات حتى الآن، منوهة بضرورة الوقوف من أجل ممرضات مصر وأطبائها، وإلا الكارثة حتما قادمة فهم حائط الصد وهم الجيش الأبيض الذي نحارب به المرض.

كانت نقابة أطباء مصر طالبت في بيان منها جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها في حمل وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية؛ لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسؤولية في الدفاع عن سلامة الوطن.

وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.