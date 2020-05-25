آخرها للأطباء.. تزايد أعداد مستشفيات العزل لعلاج مرضى كورونا

تتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يوما بعد يوم حتى بين صفوف الجيش الأبيض الذي من شأنه التصدي للفيروس الغامق، ومع تزايد الحالات أصبحت مستشفيات العزل ضرورة قائمة وهو ما تسعى له وزارة الصحة، حيث أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم تجهيز مستشفى عزل للأطباء بعد استشهاد 19 طبيبا بسبب الفيروس خلال تأدية عمله.

تجهيز مستشفى عزل للأطباء

أعلنت الوحدة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بوزارة الصحة، إعداد مستشفى عزل خاص للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية.

وقالت الوحدة، عبر حسابها على فيس بوك، اليوم: "يجرى اتخاذ اللازم نحو تجهيز وبدء العمل في مستشفى عزل للطواقم الطبية بالفعل خلال ساعات".

يأتي ذلك جراء تفاقم أزمة الإصابات والوفيات بين الأطباء لانتقال العدوى لهم خلال تأدية واجبهم مما دفع النقابة للمطالبة بعدة مطالبات، وعلى إثر ذلك أعلنت الصحة تخصيص مستشفى عزل.

مستشفى عزل للمرضى النفسيين

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية كمستشفى عزل للمرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تدريب الأطقم الطبية لممارسة عملهم، على أن تبدأ المستشفى فى استقبال الحالات اعتبارا من صباح اليوم، ولتقديم الدعم النفسي لمصابي فيروس كورونا.

تزايد مستشفيات العزل مع تفاقم الأزمة

29 أبريل.. كشفت وزارة الصحة والسكان أنها لديها 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا ويبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريرا، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و 413 جهاز تنفس صناعي.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريرا، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء.

2 مايو.. كشفت وزارة الصحة المصرية، عن خطتها لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية، لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي.

20 مايو.. قررت وزارة الصحة تحويل عدد من مستشفيات بالقاهرة الكبرى إلى مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة عدد المصابين مؤخرا.