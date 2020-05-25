أبل وجوجل تطلقان تطبيقا يخبرك بوجود مصاب كورونا بالقرب منك

أعلنت شركتا أبل وجوجل الانتهاء من النسخة الأولية من تطبيق "كوفيد 19"، لإخطار الأشخاص بوجود مصابين بفيروس كورونا في محيطهم، وفقا لموقع "axios".

وأفادت الشركتان أن التطبيق متاح للسلطات الصحية لبدء استخدامه، وأنه متاح على هواتف آبل (ios) أو أندرويد، بعد تحديث أنظمتهما الجديدة.

كما أكدت الشركتان أن التطبيق يعمل بناءً على تقنية "بلوتوث" الموجودة في الهواتف المحمولة، لزيادة تتبع جهات الاتصال البشرية، ولتقديم طريقة للناس لمعرفة إذا كان يحيط بهم أشخاص مصابون بفيروس كورونا أم لا.

وقالت الشركتان: "اليوم، هذه التكنولوجيا في أيدي وكالات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم التي ستتولى القيادة وسنواصل دعم جهودها".

وسعت الشركتان إلى جعل التقنية تحقق أقصى قدر من الخصوصية، لتشجيع أكبر عدد من الأشخاص على استخدامها، ولجعل هذه التكنولوجيا الجديدة فعالة.

ولحماية الخصوصية والحد من احتمالية إساءة الاستخدام، تتطلب القواعد التي وضعتها الشركتان عدم استخدام بيانات الموقع، ويجب على الأفراد المشاركة طواعية، ويسمح فقط للسلطات الصحية بالوصول إلى التكنولوجيا.