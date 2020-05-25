السيسي يؤكد لرئيس وزراء اليونان رفضه تدخل أطراف خارجية في ليبيا

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الليبية.

وأكد على أنه تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية والذي لم يزد القضية إلا تعقيدا، ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وارادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي الليبي بأسرها امتدادا لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.