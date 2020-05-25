"تعليم القليوبية" تعلن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وناشدت المديرية، في بيان لها، بضروة عدم الانسياق خلف شائعات السوشيال ميديا بشأن ظهور النتيجة.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أصدرت بيانًا أوضحت فيه، أنها لم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية، وأن ما يتم تداوله من نتائج ليس له أي علاقة بكنترول الإعدادية.

وكان آخر موعد لتقديم الأبحاث الاسبوع الماضي بالمدارس، والكنترول سيقوم باستلام جميع المشاريع البحثية من المدارس بعد إجازة عيد الفطر لعمل تقييم لها ولن يتم إعلان أي نتائج إلا بعد اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.