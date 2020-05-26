فنان في المحكمة.. ماجدة الخطيب تدخل السجن في قضيتي "قتل خطأ ومخدرات"

من ضمن الفنانات اللواتي تعطلت مسيرتهن الفنية بسبب دخول السجن، الفنانة ماجدة الخطيب، التي تعرضت لدخول السجن مرتين، إحداهما في قضية دهس طالب بسيارتها ما تسبب في وفاته، وبعدها قضية تعاطي مخدرات، بعد ضبطها بصحبة عدد من أصدقائها.

مطلع الثمانينات، كانت الفنانة ماجدة الخطيب، تشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية المعروفة، والتي لاقت قبول الجمهور، وكانت محط أنظار المخرجين والفنانين من أبطال الصف الأول للاستعانة بها في أعمالهم، لكنها في إحدى الليالي في عام 1982، قادها القدر لدهس طالب بسيارتها أثناء العودة من إحدى المناطق بالقاهرة إلى مسكنها، وجرى إلقاء القبض عليها وتقديمها للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ، وحكم عليها بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة خمس آلاف جنيه، لأنها كانت قد قضت ما يقرب من 8 أشهر داخل الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

في عام 1986، جرى إلقاء القبض على الفنانة ماجدة الخطيب، مجددا، لكن تلك المرة كانت في قضية تعاطي مواد مخدرة، وهي القضية التي اتهمت فيها مع مجموعة من أصدقائها، ومع بدء التحقيقات في القضية أمام النيابة العامة أنكرت ماجدة الخطيب، التهمة الموجهة إليها، ثم عاودت وقالت إن المخدرات المضبوطة كانت تتعلق بتصوير أحد الأعمال الفنية، لكن المعمل الجنائي أثبت حيازتها وتعاطيها المواد المخدرة، وجرى الحكم عليها ودخلت السجن مرة أخرى.