التعليم تُعلن موعد فتح باب تظلمات الراسبين في الأبحاث بعد العيد

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستعلن عقب إجازة العيد، موعد فتح باب تظلمات الطلاب الذين لم يجتازوا البحث المدرسي الذي خصص لطلاب سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، أنه وفقا للقانون في الأوضاع الطبيعية يحق للطالب تقديم طلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية فى موعد غايته 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة رسميا وعلى الطالب أو ولى أمره أن يحدد فى الطلب المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها، مشددة على أن الإدارات بدأت فى استقبال تظلمات الطلاب.

وتابع " لكن الفصل الدارسي الحالي لا يوجد مواد .. يوجد فقط أبحاث بسبب تداعيات فيروس كورونا وعليه فسيتم منح الطالب الذي لم يجتاز البحث حق أن يتقدم بتظلم فى المدرسة والإدارة التابع لها

وعن الطلاب المُتخلفين في تقديم الابحاث قال " الطبيعي إنى مش هساوي بين واحد اجتهد وكتب ودور ممكن ميكونش قدر يعبر بشكل مثالي فرسي، وبين طالب مهتمش بمستقبله أساسا" مؤكدًا أن المُتخلفين عن تقديم الأبحاث سيدخلون امتحان دور ثاني متعدد التخصصات فيما درسه الطالب حتى 15 مارس (موعد توقف الدراسة) وليس امتحان منفصل لكل مادة.