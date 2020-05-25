محافظ جنوب سيناء يقدم التهنئة لمشايخ القبائل البدوية بعيد الفطر

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم بزيارة لمدينة دهب، والتقى خلالها بعواقل ومشايخ القبائل البدوية بالمدينة، لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، والاستماع لمطالبهم.

وقدم المحافظ خلال اللقاء التهنئة بعيد الفطر، مؤكدًا أن عجلة التنمية في المحافظة لن تتوقف على الرغم من الظروف التي تمر بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وأعرب مشايخ البدو عن سعادتهم لزيارة المحافظ، وقال الشيخ سليمان عطيوي إن محافظ جنوب سيناء، يحرص كل عام على الالتقاء بمشايخ القبائل بمدينة دهب في الأعياد والمناسبات، والاستماع لمطالبهم والسعي لتنفيذها .