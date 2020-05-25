MG تعلن دخولها رسميا سوق السيارات العراقية

منذ رجوع MG مرة أخرى للحياة مع شركة سايك الصينية، وهى تحاول جاهدة الاستيلاء على حصة سوقية من السوق العالمية، وتحقيق مبيعات قياسية لتعود مرة أخرى إلى مجدها.

تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق لشركة MG، ومنذ دخولها مصر ومنطقة الخليج العربي حققت شهرة وضجة كبيرة على مستوى واسع في المنطقة في وقت قصير، حيث إنها تواصل توسعها فى بقية دول الشرق الأوسط، حيث إنها أعلنت مؤخرا دخولها سوق السيارات العراقية بالشراكة مع GB Auto فى العراق، ليكون الوكيل الحصرى للعلامة الصينية الشهيرة.

وأعلنت MG أنها ستوفر جميع سياراتها الـ SUV والسيدان في العراق، إضافة إلى سيارة البيك آب (Pick_up) MG T60 وسيتم بدأ عمليات التسويق فى العراق خلال شهر أغسطس المقبل من العام 2020.