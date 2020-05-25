استشاري مناعة يوضح فائدة مكونات خلطة مدير حميات سوهاج لعلاج كورونا

"عسل نحل، وزيت حبة البركة، والبابونج"، خلطة أعلن الدكتور عمرو الرشيدي مدير مستشفى حميات سوهاج، والمخصصة لعزل حالات كورونا، فعاليتها لعلاج المصابين بفيروس كورونا، داخل مستشفى الحميات في المحافظة، إضافة إلى بروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.

وأشار الرشيدي إلى أن الخلطة أظهرت نتائج جيدة حيث شُفيت 3 حالات بعد إعطائهم التركيبة الجديدة، لافتا إلى أن الخلطة أبلغه بها صديق يقيم في السعودية، وهو حاصل على دكتوراة في الكيمياء الحيوية، ودكتوراة في الطب النبوي، بعد أن جرى تجربتها على مصابين في السعودية، بحسب قوله.

"العسل الأبيض واحد من العناصر الغذائية المقوية للمناعة والشفاء من الأمراض كما قال الله تعالى "فيه شفاء للناس"، إلى جانب فعاليته في مقاومة التهابات الجهاز التنفسيّ بمختلف أنواعها"، بحسب الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة.

نهلة: حبة البركة أوصى الرسول بها لعلاج كثير من الأمراض

أما حبة البركة فهي أوصى بها النبي صل الله عليه وسلم لعلاج كثير من الأمراض، وبحسب قول الدكتورة نهلة لـ"الوطن" تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتقليل حساسية الأنف وخفض مستوى الكوليسترول في الجسم، وكلها أمور تساعد على مواجهة الجسم للفيروس.

أما البابونج فهو الآخر يساعد على تقليل حدة نزلات البرد وتقليل القلق، إلى جانب تقوية مناعة الجسم، وأي مادة غذائية تساعد على تقوية المناعة يستحب تناولها لزيادة قدرة الجسم على مواجهة الفيروس، بحسب قول الدكتورة نهلة.