بـ599 ألف جنيه.. سكودا تعلن عن سيارتها الكهربائية الجديدة Enyaq iv

سكودا تدخل عالم السيارات الكهربائية من خلالأعلنت المصنع التشيكي "سكودا" أعتزامها دخول سوق السيارات الكهربائية لتواكب التطور و التكنولوجيا و احتياج المجتمع للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وذلك من خلال سيارتها الكهربائية الجديدة "سكودا Enyaq iv".

وأوضحت الشركة أن السيارة تأتي بطول 65ر4 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.75 متر.

كما تتمتع السيارة بصندوق أمتعة سعة 585 لترا، و50 لترا إضافية في مواضع التخزين.

وتعتمد السيارة الكهربائية على سواعد محرك كهربائي على المحور الخلفي بمعدلات أداء مختلفة بقوة 109 كيلووات/148 حصان أو 132 كيلووات/179 حصان أو 150 كيلووات/204 حصان.

ويستند نظام الدفع على باقات بطاريات بسعة تتراوح من 55 وحتى 82 كيلووات ساعة، تبلغ بها السيارة مدى سير يتراوح من 340 إلى 500 كلم.

وتستغرق عملية الشحن حوالي 40 دقيقة في أحسن الحالات بنسبة تتراوح من 10 إلى 80% من سعة البطارية.