حظك اليوم الثلاثاء 26-5-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن رجل برج الجدي أنّه مُتفانيًا في عمله، كما أنّه كتوم عندما يتعلّق الأمر بحياته الخاصة ومبادئه وفلسفته في الحياة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تعتمد الدقة خاصة إذا كنت مطالبا بتوقيع عقود أو أوراق.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بالأحباب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سهير زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.