"المركزي" يقرر تمديد العمل بالبنوك حتى الـ3 عصرا من الأحد المقبل

أعلن البنك المركزي المصري تعديل مواعيد العمل في البنوك اعتبارا من الأحد المقبل لتصبح من الساعة 9.5 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا للجمهور، وللموظفين من 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

وقال البنك - في بيان اليوم - إن تعديل مواعيد عمل البنوك جاء نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من 8 مساءً وحتى 6 صباحاً.

وكان البنك المركزي قرر في مارس الماضي تقليص زمن العمل بالبنوك حتى الواحدة والنصف ظهرا في ضوء الإجراءات الاحترازية ضد تفشي كورونا المستجد.