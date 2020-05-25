45 ألف عمل.. أتيليه إيطالي يستهدف "جينيس" بأكبر تجمع فني في العالم

إقامة أكبر معرض للفن المعاصر في العالم، في فترة يتم فيها حظر المعارض الفنية جراء الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، هو هدف منظمي معرض "كن جزء" أو "Be Part".

"كن جزء"، يعتبر دعوة عالمية أطلقها جيو مونتيز الفنان التشكيلي ومدير المركز الروماني "أتيليه مونتيز"، لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد لموسوعة جينيس لعام 2020.

وعن المعرض يقول "جيو مونتيز"، إن الدعوة موجهة للفنانين التشكيلين حول العالم بأن يكونوا جزءا من المعرض الذي نأمل أن يصبح أكبر معرض جماعي في العالم. والهدف من ذلك هو إطلاق إشارة حضور طاغية لتوضيح أهمية وراديكالية الفن المعاصر للمؤسسات، في سنة معقدة مثل تلك التي نشهدها، للوصول إلى الطوابق العليا، وهدف المعرض هو لفت الانتباه العالمي إلى الفنانين المعاصرين.

يهدف المشروع إلى جمع أكثر من 45000 عمل لم يتم عرضه من قبل، جميعها أعمال صغيرة، من قِبل 1500 فنان من جميع القارات، حتى تعرض في معرض سيقام في العاصمة الإيطالية روما، في أتيليه مونتيز في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الفنانة التشكيلية شيرين بدر، أحد منظمي المعرض، لـ"الوطن"، إن نحو 400 فنان إيطالي ودولي سجلوا حتى الآن، وتم استلام نحو 12 ألف عمل لم يتم عرضها من قبل. تأتي الأعمال من جميع أنحاء أوروبا وأيضًا من خارج حدود الاتحاد الأوروبي، من دول مثل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وكوبا والأرجنتين وأستراليا والصين والهند والفلبين والمغرب.

المعرض سوف يكون مفتوحا للجمهور يوميا ما عدا يوم الاثنين بدءا من شهر سبتمبر المقبل، خلال ساعات العمل 18-22. وسيتم نشر الكتالوج وتوزيعه من خلال موقع montez.it، والذي سيجمع جميع أعمال الفنانين المشاركين في المبادرة.

وتابع مونتيز "سنبدأ في نفس الفترة مرحلة التوزيع والبيع للأعمال الفنية، من خلال المنصة الرقمية التي طورها Atelier Montez خصيصًا، والتي من خلالها سيكون من الممكن شراء الأعمال من مجموعة Be Part، كما أنه سيتم بيع بعض الأعمال الأكثر شعبية في مزاد علني في ديسمبر 2020".

وأضافت الفنانة التشكيلية المصرية شيرين بدر، أنها تشارك كفنانة ومنظمة، معربة عن سعادتها بكونها جزء من هذا الحدث العالمي الضخم، آملة أن تحقق الدعوة التي أنشأها جيو مونتيز هدفها بأن يحقق المعرض رقما قياسيا عالميا جديدا لموسوعة جينيس لعام 2020 كأكبر معرض جماعي بالعالم.

أوضحت المصرية الوحيدة ضمن فريق الانظيم، أن كل فنان عليه انتاج 30 عملًا فنيًا ثنائي الأبعاد فريدًا لم يتم عرضه من قبل وموقعًا بحجم أقصى يبلغ 10 × 10 سم، يمكن تعليقه على مسمار.

وأرجعت شيرين أن هذا الشرط من أهم أسباب الدخول لموسوعة جينيس فإذا اشترك نحو 1000 فنان وأنتج 30 عملا فسيكون هناك 30 ألف عملا فنيا.

وأشارت بدر إلى أن قائمة الفنانين المشاركين من خلالها تعدت الـ100 فنان من مصر وإيطاليا والجزائر والهند والسعودية والأردن وبنجلاديش وغيرها من البلاد.

مصرية مشاركة: "كن جزءا" تحدٍّ وفرصة للتبادل الثقافي

وقالت الفنانة التشكيلية المصرية دينا محمود، لـ"الوطن"، إنها تشارك في معرض "كن جزء" العالمي لاعتباره فرصة كبيرة وعظيمة لجموع الفنانين للتبادل الثقافي والفني على مستوى العالم، وإضافه لأي فنان مشارك لتاريخه الفني بخاصة أن المعرض سيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأنه يضم أكثر من ألف فنان مشارك على مستوى العالم.

واعتبرت مشاركتها في المعرض تحديا لأنها ترسم على مساحة 10*10 حوالي 30 توال "كان أول مرة أرسم على المساحة الصغيره دي والحمد لله ربنا وفقني في اختيار تيمة مناسبة".