إصابة خفيفة لطائرة عراقية نتيجة تعرضها لإطلاق نار غرب العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن إصابة خفيفة لطائرة عراقية، نتيجة تعرضها لإطلاق نار من رشاشة أحادية عيار 14.5 ملم مثبتة على عجلة في صحراء الرطبة بغرب العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت الخلية في بيان، أن تشكيلا جويا مكونا من طائرتين تابعتين لطيران الجيش رصد -أثناء تنفيذه عملية استطلاع في صحراء الرطبة- ثلاث عجلات إرهابية مسلحة، حيث جرى معالجتها، وأثناء ذلك أصيبت إحدى الطائرتين، إصابة خفيفة نتيجة إطلاق نار من إحدى العجلات الثلاث، عاد بعدها التشكيل إلى قاعدته بسلام بعد تنفيذ الواجب.