حملات مكثفة للرش والتعقيم بمدينة البلينا بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج، حملة مكبرة لرش وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد البدري، رئيس مينة البلينا، إن الحملة استهدفت رش وتطهير مدخل المدينة الغربى، شارع المحطة، مركز الشرطة، العبارة النهرية ديوان الوحدة المحلية، شارع الجمهورية ،شارع التحرير، شارع مجلس المدينة، شارع بنك مصر الجديد، شارع البحر الأعظم، المرسى السياحي، المساكن البحرية.

وأوضح "البدر" أن الحملة شملت شارع النادي الرياضي، مركز الشرطة، السنترال، مستشفى البلينا، بعض المنشآت الخدمية بالمدينة والقرى.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وضرورة استمرار أعمال الرش والتطهير للمصالح الحكومية والشوارع والطرق.