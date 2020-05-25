انتحار تاجر ملابس داخل متجره بقليوب لعجزه عن الزواج

انتحر تاجر ملابس شنقا، لف رقبته بسلك كهرباء داخل متجره بعد مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة عدم قدرته على الزواج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث.

كان المقدم محمود عقل، رئيس مباحث قسم قليوب، تلقى بلاغا بالعثور علي جثة نادر أ ع ٢٨ سنة، تاجر ملابس مقيم القناطر الخيرية مشنوقا داخل محل الملابس الخاص به عن طريق سلك كهربائي مثبت بجنش حديدي بالسقف.

بسؤال والده قرر بمرور نجله بحالة نفسية سيئة لعدم مقدرته على الزواج حتى الآن ولم يشتبه جنائيا في الوفاه.