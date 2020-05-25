صور.. حصاد الفول والقمح بكلية زراعة كفر الشيخ وسط اجراءات احترازية

وجه الدكتور محمو د فواز، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، الشكر للعاملين بوحدة المحاصيل الزراعية بالكلية، لاستمرارهم فى العمل رغم الاجاوة وذلك لحصاد المحاصيل المختلفة، مؤكدا على انه جرى كبس "تبن القمح"، اليوم الاثنين، ونقله الى مزرعة الانتاج الحيوانى ومتابعة المشاتل وتجهيز الارض لشتل الارز.

وأكد فواز، على استمرارا للنشاط اليومى لوحدة المحاصيل التابعه لمركز التجارب، كما تم الانتهاء من المخطط اليوم وهو الانتهاء من الحصاد لكل المساحه، حيث تم حصاد 11فدانا من محصول الفول ، و18فدانا من القمح، حيث حققا اعلى انتاجية وجوده هذا العام، مشيرا الى انهم مستمرون فى خدمة الاقتصاد الوطنى، رغم انتشار فيروس "كورونا".

أوضح عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ، أن العاملون فى وحدة المحاصيل، إلتزموا بكافة الاجراءات الوقائية التى اقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، من حيث ارتداء "الكمامات، والجلافزات"، اثناء العمل، فضلا التباعد الاجتماعي قدر المستطاع، والالتازم بغسيل الايدى بالماء والصابون عقب الانتهاء من حصاد المحاصيل، مشيرا الى تواجده بنفسه داخل الحقول ومع العاملين لمتابعة الحصاد.