انتحار سيدة إثر خلافات أسرية مع زوجها بالبحيرة

أقدمت سيدة فى العقد الثاني من عمرها، بمركز دمنهور بالبحيرة، على الانتحار، مستخدمة حبوب حفظ الغلال، بسبب خلافات أسرية مع زوجها، ونشوب مشادات بينهما، عقب عودتها من منزل أهلها، بعد فترة خلاف بينهما.

وكان مأمور مركز شرطة الرحمانية، تلقى إخطارا من المستشفى العام، يفيد وصول "سمية. م. أ" 26 سنة، مقيمة قرية منية بنى موسى مركز دمنهور "محل سكن الزوج"، جثة هامدة، إدعاء انتحار بتناول حبوب حفظ الغلال.

بالتحرى والفحص، تبين أن المتوفاة، كانت على خلاف مع زوجها طوال شهر رمضان، ومكثت بمنزل أسرتها خلال هذه الفترة، وأصلح بينهما الأهل قبل عيد الفطر، وعادت إلى منزل الزوجية ليلة العيد، وتجددت الخلافات بينهما مرة أخرى، وأقدمت على الانتحار بسبب ذلك.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الرحمانية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.