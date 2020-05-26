بعد شهرين.. بايدن يظهر بالكمامة السوداء

شارك المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أمس الاثنين، في احتفال مقتضب، وضع خلاله باقة زهور على نصب تكريمي لقدامى المحاربين الأمريكيين قرب منزله، في أول ظهور علني له، منذ بدء إجراءات الإغلاق، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتبادل بايدن بضع كلمات مع صحفيين، بينما كان يضع كمامة سوداء أنيقة على وجهه، مشيرا إلى قدامى المحاربين "علينا ألا ننسى أبدا تضحيات هؤلاء الرجال والنساء. علينا ألا ننسى أبدا".

ولم يغادر بايدن، 77 عاما، منزله في ولمينجتون بولاية ديلاوير، منذ مناظرة تلفزيونية مع منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بيرني ساندرز في 15 مارس الماضي، في حين أن خصمه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يخرج بانتظام من البيت الأبيض.

وتوقفت حملة نائب الرئيس السابق باراك اوباما في شكل مفاجئ منتصف مارس الماضي، وألغي تجمع كان مقررا في أوهايو في اللحظة الأخيرة في العاشر من مارس، واستبدل بخطاب في قاعة شبه فارغة في فيلادلفيا مساء اليوم المذكور، ثم عقد بايدن مؤتمرا صحفيا في أحد فنادق ولينغتون في 12 من الشهر ذاته.

وحاول بايدن، الذي احتفل بفوزه في الانتخابات التمهيدية لحزبه قبل أكثر من شهرين، خوض حملة "من بعد" انطلاقا من استوديو داخل منزله، استعدادا لانتخابات نوفمبر المقبل.

ولم يخرج بايدن وزوجته جيل من منزلهما سوى لنزهات سيرا، أو على دراجة هوائية، وفق المرشح.