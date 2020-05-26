سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا لما تقدمه من خدمات سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء 26 مايو، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.19 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.