استغلال توقيت الحظر في  أعمال النظافة والتطهير ورفع القمامة بمدينة ٦ أكتوبر 

أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، استمرار حملات النظافة التي يقوم بها جهاز المدينة، بالتزامن مع تطبيق حظر الحركة، لاستغلال التوقيت ضمن الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهدف نظافة الشوارع والقضاء على أي مخالفات مما يسهم في القضاء على انتشار الأوبئة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم تنظيم حملة نظافة مسائية وحملات نظافة وتطهير وتغيير الصناديق ورفع جميع تجمعات القمامة ومخلفات الزراعة، ونظافة وكنس الشوارع والأرصفة والممرات وبين العمارات، وتفريغ وتغيير وتطهير الصناديق بمناطق الأحياء (الاول ، الثانى ، الثالث ، السادس مج ٥ ،٧ ، السابع ، الثامن، الفاصل بين الحيين التاسع والعاشر ، الحى العاشر ، الشباب ١٠٠ ، منطقة ٢١ امام وادى دجلة توسعات شرقية ، ش جمال عبد الناصر ، العمرانية الثانية منطقة ١٨ ، الحى ١٢، أبوالوفا).

كما أكد المهندس شريف الشربيني، استمرار حملات النظافة وإزالة القمامة وأعمال تطهير وتعقيم الشوارع يوميا بجميع الأحياء بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على المدينة.