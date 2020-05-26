في ثاني أيام العيد.. ضبط 108 قضايا مخدرات وتنفيذ 42 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 47 قطعة سلاح ناري، بحوزة 46 متهما، مع تنفيذ 42 ألفا و725 حكما قضائيا متنوعا.

وجرى ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 15 متهما ارتكبوا 41 حادثا، مع ضبط 108 قضايا مخدرات بحوزة 119 متهما، فضلا عن ضبط 17 هاربا، و12 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

كما تم ضبط 130 دراجة نارية مخالفة، مع إعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما، وضبط 19 ألف مخالفة مرورية، وفحص 83 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة.